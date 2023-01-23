『パタゴニア ストームジャケット Sサイズ ゴアテックス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 00時 07分に出品され05月04日 00時 07分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア ストームジャケット Sサイズ ゴアテックスを出品します。



20年以上前に新品で購入しました。愛着あり丁寧に使っていたものです。この年代のものは絶品でビンテージ品の為、傷んでる箇所はありますがまだまだ防寒に着用いただけると思います。



写真に写しているところは、傷んでいるところですが、これも経年で起きたものです。４枚目や6枚目のような浮きがところどころにあります。



中古品であること、かなり年代物であることをご理解ある方にお譲りします。



ノークレームノーリターンでお願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア ストームジャケット Sサイズ ゴアテックス