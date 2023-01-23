『ノースフェイス ジオフェイススリムパックNM32350【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 04時 32分に出品され03月27日 04時 32分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 電子機器やその周辺アクセサリーの収納に便利な、クッション性のあるデイパックです。サイズ感は、ノート型PC13インチが簡易的に収まる14L容量。本体内部には、タブレットを収納できるスリーブポケットと、キークリップを内蔵したファスナー付きポケットを備えています。フロントのファスナー付きポケットは小物の仕分けに便利。クッション性のあるパッド入りショルダーハーネスは快適な背負い心地で、デイリーユースからビジネスシーンまで活躍する、丸みのあるシンプルなデザインです。



Fabric

80Dポリエステルジオエンボス



Function

クッション性のあるメインコンパートメント／内部にメッシュポケット／タブレット収納可能なスリーブ／パット入りショルダーハーネス／ノート型PC13インチを簡易的に収納できるサイズ



原産国

ベトナム



Size

ONE SIZEWeight約350g



Color

ブラック



寸法

H37.5×W34×D10cmCapacity14L





￥15,400(税込) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ノースフェイス

ジオフェイススリムパックNM32350