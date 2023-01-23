『【希少】サイズS ポロラルフローレン リバーシブル バーシティ ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 02時 28分に出品され03月16日 02時 28分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【International buyers are welcome

Authentic only】



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同ブランド得意のヴィンテージ加工が

施されておりデザイン性の高いアイテムです。

所謂、スタジャンをベースにした

丈の短めの綺麗なボックスシルエット。

胸元のピンズは取り外し可能、

しっかりとした作りの一着です。



定価72600

COLOR ブラック

sizeS

着丈64

身幅54.5

裄丈84



状態 特に目立った悪い点もなく一般的なユーズド品になります。



中古品になります。

中古品に伴う薄汚れ、シミ、スレ等はあるものとお考え願います。

あくまで個人的主観での判断です。ご理解願います。



何回着用ですか？いつ頃ご購入しましたか？

身長体重教えて頂けますか？



上記のご質問にはお答え致しませんので悪しからず。



【神経質な方のご購入ご質問等は本当に辞めてください。心よりお願い申し上げます。】



購入元

直営店

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品など



様々なプラットフォームで販売しております。売り切れの際はご了承願います。



フォロー割してます。

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⚫︎¥2480〜¥4980→¥200引き

⚫︎¥5080〜¥9980→¥300引き

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【希少】サイズS ポロラルフローレン リバーシブル バーシティ ジャケット スタジャン ボクシングジム



POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン リバーシブルスタジャン バーシティ L 黒 刺繍 チェーンステッチ ワッペン ピン ニューヨークボクシングクラブ NEW YORK BOXING CLUB 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】サイズS

ポロラルフローレン リバーシブル バーシティ ジャケット