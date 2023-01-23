『diesel G-FRANKIE 再構築 bomber jacket MA-1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 03分に出品され03月23日 12時 03分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディースXSサイズとありますがかなり大きくメンズ170センチ70キロでもオーバーサイズで着用できたので実質フリーサイズかと思います。

ホワイトの生地の部分は試着画像よりもくすんだグレーシルバーのような色合いです。



お値下げ交渉は可能な限り行いますのでお気軽にお声掛けくださいネ



袖丈：55.5cm

胸囲：162cm

ウエスト周り：154cm

首から背中の中央の縫い目に沿った製品の長さ：76 cm



人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ diesel

G-FRANKIE

再構築

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jacket

MA-1