『新品未使用セオリーリュクス トレンチコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 06分に出品され03月23日 22時 06分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セオリーリュクス



グレージュカラーの上質な素材

シングル仕立てで隠しボタンのシンプルなデザインのトレンチスタイルコートです。

定価１４万程





●新品未使用



●サイズ38

実寸

身幅46

肩幅40

着丈97

袖丈61



●素材につきましてはタグ画像でご確認くださいませ



● 新品ですが個人保管品ある事をご了承いただき、画像をよくご確認の上ご購入お願いいたします。

また細部まで気になられる方、ジャッジの厳しい方はご遠慮くださいますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: セオリーリュクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用セオリーリュクス トレンチコート