『Bose QuietComfort Earbuds ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 08時 25分に出品され03月10日 08時 25分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な音質】

BoseのQuietComfort Earbudsは、卓越した音質を提供し、音楽や通話をクリアに楽しむことができます。未開封商品



【優れたノイズキャンセリング】

周囲の音を効果的に遮断するノイズキャンセリング機能により、静かな環境で音楽に没頭できます。



【快適なフィット感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適に装着できます。



- ブランド: Bose

- モデル名: QuietComfort Earbuds

- 機能: ノイズキャンセリング

- 色: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用