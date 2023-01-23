『DAIWA PIER39 TECH LOGGER MOUNTAIN PARKA【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 04時 37分に出品され03月08日 04時 37分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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DAIWA PIER39 TECH LOGGER MOUNTAIN PARKA BJ-24023



昨シーズンZOZOTOWNにて購入し、目立つダメージもなく美品です。





肩、袖部に防風性、透湿性、耐水性に優れたGORE-TEX INFINIUM™ファブリクスを使用。

セミダルのリサイクルナイロンを使用しており、ドライなタッチが特徴。持続的な表面撥水と優れた透湿性があります。

またふっくらとした肌触りが特徴のタスラン糸を使うことでコットンタッチを表現し、クラシックなグログラン組織のヨコ畝とマットなルックスが特徴の６０/４０風素材を組み合わせております。

急な天候変化にも対応できる撥水加工



マウンテンパーカと肩、袖を別生地にて補強したロガージャケットのデザインワークを組み合わせたアウトドアジャケットです。

DP３９の特徴である様々なポケットワークを更に増やしたデザイン。フロント肩部分のジッパーを開けると隠しポケットが内道されるギミックを備えております。

１９９０年代のアウトドアジャケットのカラーコンビネーションを彷彿させるギミック満載のアイテムです。

内側にはブランドを代表する大小多数のフィッシングポケットワークを施し様々なフィールドに対応できるデザインに仕上げました。

ミリタリーディテールでもある前振りの袖はデザインアクセント、アクションプリーツを加え袖口も調整できるようにデザイン。釣りの際の可動域を広げ、袖口のもたつきを解消したデザインワークです。



カラー···ブラック

ダイワピア 39 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

TECH

LOGGER

MOUNTAIN

PARKA