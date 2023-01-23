『アイラン様専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 21分に出品され03月18日 14時 21分に終了予定です。即決価格は21,801円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY ソニー 50V型 液晶 テレビ ブラビア KJ-50X80WK 4Kチューナー 内蔵 Google TV (2022年モデル)



事務所に設置してました。

美品だと思います。

動作全く問題ありません。



YouTubeもNetflixも他いろいろ観れます。

お安く出品します。



中古品です。神経質な方はご遠慮ください。









以下引用

音の歪（ひず）みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。クリアな音質と迫力ある重低音を実現



リモコンの「 Google アシスタント」ボタンを押して、会話をするように声で見たい動画を探せる「音声検索」



Google TV（TM）機能搭載なのでネット動画の視聴に最適。映画、音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのコンテンツを楽しめます。視聴履歴や好みに合わせて、Google があらゆる動画配信サービスの中からあなたにぴったりのコンテンツをおすすめを提案



3チューナー搭載で2K放送も4K放送も2番組同時録画に対応





画面サイズ 50 インチ

ディスプレイの種類 LED

HDMIポート数 4

USBポートの総数 2

ブランド ソニー(SONY)

付属品 標準スタンド、リモコン、



メーカー ソニー(SONY)

メーカー型番 KJ-50X80WK

発売年 2022

ネットワーク Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI



ディスプレイの特徴 液晶

アスペクト比 16:9

OS Google TV

リフレッシュレート（倍速機能） 60

インターネットサービス Google TV

製品サイズ 28.8 x 111.9 x 71.6 cm; 13 kg

製品の高さ 71.6 cm

製品の幅 111.9 cm

製品の奥行 28.8 cm

商品重量 13 キログラム 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 46～52インチ