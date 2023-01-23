『ゼニス ZENITH 03.0540.5021 クロノグラフ 自動巻 メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 35分に出品され03月24日 21時 35分に終了予定です。即決価格は162,000円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ● 商品名 : ゼニス グランド ポートロワイヤル オープン パワーリザーブ メンズ 自動巻

● 型番：03.0540.4021

● サイズ：横幅約34mm（竜頭含まず）

● 素材：SS ステンレス

● 精度 : 測定機で測って5秒以内

● 機能 : クロノグラフ パワーリザーブ 自動巻き

● 状態：通常使用キズあり 目立つキズなし

● 付属品 :なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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ZENITH

03.0540.5021

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