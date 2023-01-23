『LG モニター ディスプレイ 34WP550-B 34インチ/21:9【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 10時 09分に出品され04月27日 10時 09分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LG モニター ディスプレイ 34WP550-B 34インチ/21:9 平面ウルトラワイド(2560×1080)/HDR/IPS 非光



モニターアームは別売りのを使っていました。こちらは付属しません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし