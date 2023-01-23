『ルイヴィトン ヴィバシテ PM 極美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 14分に出品され03月25日 06時 14分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2006年にフランスを旅行した際に、ルイヴィトンの本場パリのルイヴィトン店舗で購入しました正規品です。

サイズが小さいため実際は使用しておらず、自宅で試着したのみの極美品です。

袋に入れて暗所保管しておりました。



生産終了となっているため、貴重なお品だと思います。

シリアルナンバーははっきりと読み取れなかったので写真12に掲載しております。



経年劣化によりファスナーのスライダー部分にいたみがあります。写真7



またショルダー部分に写真に映るか映らないか程度のわずかな黒ずみと小さなシミがあります。写真17.18



袋はありますが、箱はありません。



ご理解の上ご購入いただいたきますようお願いいたします。



ルイ・ヴィトン

ルイ ヴィトン

ルイヴィトン

LOUIS VUITTON

ショルダーバッグ



サイズ 19cm×14cm×9cm

型番 M51165

モノグラム





廃盤

生産終了

レア

貴重

ブランド

ブランドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン ヴィバシテ

PM

極美品