『ルイヴィトン ヴィバシテ PM 極美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 14分に出品され03月25日 06時 14分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格58500円
674 入札履歴
終了
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