『アボ・ダーム AVODERM アボダーム シニア 正規品 ドッグフード 4kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 39分に出品され03月17日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アボ・ダーム (AVODERM) アボダーム シニア 正規品 ドッグフード 老犬 アダルト アボカド 4kgx2袋



自宅保管の未使用品です。



【ブランド】ブリーダーズチョイス

【カテゴリ】ドライフード

【商品の状態】未使用

【サイズ】4kg x 2袋

【賞味期限】2025.09 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用