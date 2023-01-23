『HIERZ ブラウン レザー リュックバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 14時 58分に出品され03月03日 14時 58分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高品質レザー】

このレザーリュック耐久性のある高品質なレザーで作られており、長期間の使用に耐えることができます。



【実用的なデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、ビジネスシーンにもカジュアルな場面にも適しています。収納力もあり、必要なものをしっかりと収納できます。



【ブランドの信頼性】

HIERZのブランドは、品質とデザインに定評があります。信頼できるブランドの製品を手に入れるチャンスです。



革の部分しみがあり、破れがございません。



サイズ 34cm x 28cm x14cm



男女兼用



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- ブランド名: HIERZ

- 刻印: HIERZ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HIERZ

ブラウン

レザー

リュックバッグ