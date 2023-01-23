『so4store デボネアスモールハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 40分に出品され03月27日 19時 40分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入しましたが未使用のまま保管しておりました

人気で完売しておりますのでお探しだった方

いかがでしょうか？

サイズは小さい方です。

保管により小傷などはご理解の上

ご購入よろしくお願いします。



定価16800円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ so4store

デボネアスモールハンドバッグ