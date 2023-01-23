『大人気⭐️Canon EF 50mm f/1.8⭐️単焦点レンズ⭐️神レンズ⭐️美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 03分に出品され03月23日 12時 03分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️⭐️ Canon EF 50mm F1.8 II 単焦点レンズ ⭐️⭐️





◇◇商品説明◇◇

Canonの50mmの単焦点レンズは「神レンズ」と呼ばれている大人気のレンズです♪



とにかく軽く絶妙なボケ具合を楽しめるほか、明るく撮れるので重宝します♪





◇◇コンディション◇◇

☆外観☆

目立つスレ傷なくとてもキレイです♪



☆光学☆

レンズ内、僅かなチリの混入のみ、撮影に影響のあるカビ・くもりはございません♪



※最後にこちらのレンズで撮影した写真を載せておきますのでご参考になさってください。



☆動作☆

各種動作確認済み

AF動作スムーズで快調,MFリング動作も快調です♪





◇◇お届けするもの◇◇

・レンズ本体

・前後キャップ





最後までご覧頂きありがとうございました(*^^*)



C156.6200. 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント