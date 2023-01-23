『MALBONマルボンゴルフ ラウンドスタンドキャディバッグ セルフスタンドバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 25分に出品され03月17日 08時 25分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



新品未使用です。



■【商品説明】

・クラブを4〜6本収納可能 (46インチの長尺クラブも収納可能)

・ラウンド中にカートにクラブを取りに行かなくてもアイアンを数本入れていれば、ラクラク周れます。シートコースでも活躍します

・フード、ショルダーストラップ付属(ネームプレートは付属しておりません

・お子様のキャディーバッグとしても使用可能

・こちらのタイプは持ち手がついておりません



カラー：グリーン/ブラック

※ご購入後取引メッセージにて色をお知らせください。



サイズ：

・フードなしの状態:高さ91cm、横20cm

・スタンド:67cm

・重量約2.4kg (フード無2.15kg)



種類···キャディバッグ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用