『ファー巾着バッグ 白黒模様 レッキス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 14時 25分に出品され05月05日 14時 25分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このバッグは、白と黒の模様が特徴的で、レッキスファー素材で作られており、巾着型のデザインが魅力的です。ファッション性が高く、様々なコーディネートに合わせやすいアイテムです。

ボンボン部分は，フォックス、持ち手は、牛革です。



【高品質な素材】

ファー素材は柔らかく、触り心地が良いだけでなく、見た目にも高級感があります。持ち手は黒のレザーで とても軽いです。

厚みもあり，容量もかなり入ります。



【実用性】

巾着型のデザインは、開口部が広く、収納力も抜群です。ファーのポンポンがアクセントとなり、可愛らしさを演出します。



定価41800円

去年購入し、2ヶ月くらいしか使用していないので

キレイなお品です。



ご不明な点は、ご質問下さい。



- 色: 白と黒の模様

- 素材: レッキスファー

- デザイン: 巾着型

- 持ち手: 黒の牛革

- 装飾: フォックスファーのポンポン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファー巾着バッグ

白黒模様 レッキス