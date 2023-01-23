『マリメッコ バック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 22時 32分に出品され03月26日 22時 32分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マリメッコのバックです。



存在感があり、かわいく軽く使用しやすいです。



中古品のご理解ある方のみ。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マリメッコ バック