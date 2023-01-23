『ルイヴィトン エピ スピーディ25 ミニボストン バッグ ブラウン 2526【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 43分に出品され03月22日 11時 43分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終ゲリラ値下げ44444円→値下げ中

出品に迷いがあるので突然出品を下げることもございます。





ご覧いただきありがとうございます✨









✨商品概要✨

ブランド：LOUIS VUITTON（ルイヴィトン）

ライン：エピ

商品名：エピ スピーディ25 ミニボストンバッグ ハンドバッグ

サイズ：幅27cm 高さ22cm マチ15cm

仕様：メインポケット（ファスナー式）×1

内ポケット×1 外側ポケット×1

カラー：ケニアブラウン

付属品：本体のみ

製造番号: 画像添付



✨コンディション✨

【外側】

・全体的に非常にキレイ

・エピ柄くっきりキレイ

・革の張り良好

・目立つ角スレや汚れなし

・ファスナー開閉スムーズ

・ハンドル持ち手 にキレイ



【内側】

・全体的にキレイ

・若干の使用感あり





✨仕入れ先✨

AACDに加盟しているブランド品買取店や古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップ、買取にて仕入れております。専門家による真贋鑑定済み【正規品】となりますのでご安心ください。



✨クリーニング✨

商品到着後すぐにお使いいただけるようにクリーニングを行っています。





✨正規品品質保証✨

プロの鑑定士による真贋鑑定済み【正規品】になりますのでご安心ください。







✨注意点！✨

中古商品は、新品・新型商品では無く中古品ですので、画像に写り込まない小さな汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合があります。なので画像での確認お願いします。





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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン エピ スピーディ25 ミニボストン バッグ ブラウン 2526