『USA製 CALTOP オンブレチェック 長袖シャツ キャルトップ 窪塚洋介【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 37分に出品され03月18日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



柄···チェック



新品購入後一回着用しました。

シンプルで1番かっこいいです。

チカーノやb-boyの方におすすめです！



◇実寸

着丈:後ろの襟元から裾まで77cm

身幅:57cm

肩幅:50cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: カルトップ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ USA製 CALTOP オンブレチェック 長袖シャツ キャルトップ 窪塚洋介