『定価2.7万 agnes b アニエスベー OAS11-03 バックパック【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 04時 37分に出品され04月19日 04時 37分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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撥水加工がされたナイロン素材のトートバッグ。フロントには、大きめのアニエスベーロゴがトーンオントーンのラバープリントで入ります。バッグの細かな部分にカラーコンビネーションを効かせ、デザインポイントになっています。ハンドル部分はレザーを使用しているため、カジュアルになりすぎず、デイリー使いにおすすめのアイテムです。サンプル品になります。

紙タグなし。

ネイビー



30ｘ24ｘ12ｃｍ

定価27,500円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 定価2.7万

agnes

b

アニエスベー

OAS11-03

バックパック