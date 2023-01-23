『Soundcore Space Q45 ホワイト ヘッドフォン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 33分に出品され03月17日 04時 33分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な音質】

Soundcore by AnkerのSpace Q45は、ハイレゾオーディオに対応しており、クリアで豊かな音質を提供します。



【優れたノイズキャンセリング】

最大96%のノイズ削減機能を搭載しており、周囲の音を気にせずに音楽やゲームに没頭できます。



【長時間使用可能】

最大50時間の再生時間を実現しており、長時間の使用でも充電の心配がありません。



- ブランド: Soundcore by Anker

- モデル名: Space Q45

- 色: ホワイト

- ノイズキャンセリング機能: 最大96%のノイズ削減

- 再生時間: 最大50時間

- 付属品: 取扱説明書

- 収納ケース: 専用ケース付き



ご覧いただきありがとうございます。

数回使用した程度です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンカー