『YONEX GEOBRAK 50V テニスラケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 11時 10分に出品され03月25日 11時 10分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能ラケット】

YONEXのGEOBRAK 50Vは、パフォーマンスを重視した設計で、プレイヤーのスイングをサポートします。



【快適なグリップ】

黒とピンクのグリップテープは、しっかりとしたホールド感を提供し、長時間のプレイでも疲れにくいです。



【軽量設計】

軽量なフレームにより、素早い動きと反応を実現。初心者から上級者まで幅広いプレイヤーに適しています。



- ブランド: YONEX

- モデル名: GEOBRAK 50V

- グリップテープの色: 黒とピンク

- 型番: 1501211

高校生ころ1ヶ月ぐらい使い合わなかったので出品します！

値下げ⭕️



ご覧いただきありがとうございます。



人気シリーズ···ジオブレイク 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(軟式用) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヨネックス