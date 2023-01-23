『美品ヴァレンティノ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 21時 15分に出品され03月04日 21時 15分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 心斎橋大丸ヴァレンティノにて購入しました。

箱は破棄してしまってるのでご了承ください。

タグ、付属品ございますのでお付けします^ ^



外見綺麗でまだまだ使っていただけますが、2枚目（わかりにくいですが、少し汚れいてる所）3枚目のようにすこし化粧品の汚れがあります！そのほかは綺麗です！

ご理解頂ける方宜しくお願いいたします。^ ^



美品ヴァレンティノ ショルダーバッグ

スタッズ

valentino 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品ヴァレンティノ ショルダーバッグ