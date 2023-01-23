『コーチ ビジネスバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 19分に出品され03月18日 12時 19分に終了予定です。即決価格は11,200円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■COACH コーチ



／メトロポリタン ソフト ブリーフ ペブル レザー

ビジネスバッグ ブリーフケース

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■正規品





■品番

72318





■color

レーシング グリーン(ダークグリーン)





■size

縦28.5cm x 横39.5cm x マチ7cm





■状態

持ち手部分に変色1ありますが、

全体的で見ると美品ぐらいの状態でまだまだご使用していただけます。



※あくまで素人個人の主観にはなりますご了承下さい。





■付属品

なし

※本来は収納ポーチがショルダー紐付いてますが紛失してますので、お得な価格設定にしています。





即購入OKです^^

#K出品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチ ビジネスバッグ