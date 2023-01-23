『希少✨バーバリーロンドン カシミヤコート ノバチェック ブラック 15号 2XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 07時 16分に出品され04月01日 07時 16分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆アイテム

BURBERRY LONDON

バーバリーロンドン

カシミヤ混コート

羊毛 カシミヤ

ノバチェック ノヴァチェック

15号 XXL 2XL 3L 大きいサイズ

ブランドロゴボタン

三陽商会





☆サイズ 15ABR

肩幅 51cm

袖丈 57cm

身幅 62.5cm

着丈 82cm



*肩がラグランスリーブの為

首元からの採寸となっております



※平置き採寸

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください





☆カラー

ブラック





☆素材

ウール

カシミヤ

キュプラ





☆状態

目立ったシミや汚れはなく全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます◎

ユーズド品の為、気づかない箇所に傷や汚れがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご検討を宜しくお願い致します。





☆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





☆配送

簡易包装にて最安値の方法で送らせて頂く予定です。

基本24時間以内での発送を心掛けておりますが、仕事の都合で遅れる場合もございますのでご了承ください。





トラブル防止の為、ご購入前にプロフィールをご確認頂きますようよろしくお願いいたします。



商品No.721142-18980 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少✨バーバリーロンドン カシミヤコート ノバチェック ブラック 15号 2XL