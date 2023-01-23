『BLUE LUG別注 PilgrimSurf+Supply ベロシティジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 14分に出品され03月09日 01時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前メルカリでほぼ新品の状態で購入した、BLUE LUGブルーラグ for Pilgrimピルグリム Surfサーフ+Supplyサプライ Velocity JacketサイズLです。

羽織る時期になったら着ようと保管しておりましたが、自分にはサイズが合わなかったため出品します。



傷や汚れもない美品です。



ブルーラグ

ピルグリム

ビームス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ピルグリムサーフサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BLUE

LUG別注

PilgrimSurf+Supply

ベロシティジャケット