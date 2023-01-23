『【新品】ナンガ オーロラダウン ビッグジョンコラボ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 35分に出品され03月22日 06時 35分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナンガ ×アングラーズビッグジョン オーロラダウンジャケット AGNA003



新品・未使用品になります。



NANGAのフラッグモデル「オーロラダウン」の別注アイテム。

オリジナルより身幅を大きくし、腕の可動域を広げる事で実用性を向上させた。

素材は防寒性のあるホワイトダックダウン(ダウン90％フェザー10％)を使用。

150gから180gへのアップグレード。

特注コラボネームやアイコンワッペン、フード部分のリフレクタープリントなど細部に拘った1着。



サイズ Lサイズ

着丈78/身幅65/肩幅50/袖丈67.5



カラー ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】ナンガ オーロラダウン ビッグジョンコラボ