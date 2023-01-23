『【アークテリクス Arcteryx 】35リットル リュック バックパック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 51分に出品され03月19日 13時 51分に終了予定です。即決価格は10,984円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用。

全体的に目立った傷汚れはないかと思いますが、多少内側にスレなどはあります。

即購入okです。



ブランド:ARCTERYX アークテリクス

商 品:JERICHO ジェリコ

バックパック 35L

カラー :グレー

詳 細:

ONE SIZE (H51cm/W30cm/D21cm)

素材 表面側：ナイロン100% コーティング：ポリウレタン100%(装飾を除く) 500D nylon 6 plain weave 容量：35L 重量：1165g

多用途かつ他頻度な使用に耐えるオールラウンダーなバックパックのジェリコです。上部のトップローディングにはオーガナイザーポケットが設けられていて小物の収納に便利です。左サイドのポケットにはウォーターボトルの収納に丁度良く、その上にあるストラップにはブランケット等を挟む事ができます。また、サイドにも手を挟み込める部分が付いているため横でも縦でも持ち運べます。側面に付いたジップからはメイン収納内へ直接アクセスできる機能的な作りで、メイン収納内の方は15インチのPCが収納できるラップトップスリーブ付きです。ウエストベルトは取り外し可能で、すっきりとしたアウトドアでもタウンユースでも使いやすいデザインです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【アークテリクス Arcteryx

】35リットル

リュック バックパック