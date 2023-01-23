『【美品】ICB ウールリバーコート カシミヤ混 ネイビー ベルト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 23分に出品され03月30日 03時 23分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品に興味を持っていただきありがとうございます。

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【ブランド名】

ICB／アイシービー





備考

カシミヤ混

ウールリバーコート





【サイズ】

11





【採寸】

着丈 約113cm

身幅 約64cm

肩幅 約43cm

袖丈 約59cm





【カラー】

ネイビー

ブルー系





【素材】

表地

羊毛 89%

カシミヤ 11%



裏地

ポリエステル 100%





【購入元】

大手リユースショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です





【状態】

美品になります。



検品は慎重に行っています。気になる部分は写真に載せていますが、見落としがあるかもしれません。

古着をご理解頂ける方のみお願い致します。



また、送料をお安くするために圧縮袋を使用する場合がありますのでご了承下さい。



ご不明点があればコメントよろしくお願いします。

神経質な方はご遠慮下さい。





カラー···ブルー系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アイシービー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ICB

ウールリバーコート

カシミヤ混

ネイビー

ベルト