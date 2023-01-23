『★ecco メンズスニーカー【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 19時 55分に出品され03月04日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズ スニーカー

ECCO ATH-1FM エコー

定価19800円



試着で１回のみの着用です。



サイズ:26.5



＜説明＞

●スポーティなルックとモダンなストリートスタイルを融合させたアスレジャー・スニーカー

●アッパーには、非常に柔らかく、メッシュをエンボス加工したヌバックレザーを採用

●PHORENE™一層構造ソールは超軽量で超ソフトな履き心地を提供

●FLUIDFORM™（フルイドフォルム - ECCOの快適さの核、人間工学に基づく足のカーブを反映した絶妙なフィット感）によるソールと、

自社タナリーで製造された高品質プレミアムレザーが相まって他にはない快適な履き心地を実現しました。



自宅保管のため

ご理解いただける方のみお願いします。



メインカラー···ブラック



#スニーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エコー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ★ecco

メンズスニーカー