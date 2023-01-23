『UGG M HENDREN TL サイズ10 防水ムートンブーツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 43分に出品され04月12日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【防水機能】

UGGのM HENDREN TLは、防水設計で雨や雪の日でも安心して履けます。



【快適な履き心地】

軽量でクッション性のあるTREADLITEソールが、長時間の歩行でも疲れにくいです。



【スタイリッシュなデザイン】

レザーとスエードのコンビネーションが、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいスタイルを提供します。



- ブランド: UGG

- モデル名: M HENDREN TL

- サイズ: 10

- 防水: あり

- 温度耐性: -20℃

- 素材: レザーとスエード

- ソール: TREADLITE by UGG



ご覧いただきありがとうございます。



新品で購入後、数回履いただけになります。

その為、中のボアのヘタリもありません。

当方、普段27.5cmを履いておりますが、丁度良いサイズ感でした。27〜27.5cmの方なら、問題なく履いて頂けると思います。

何か気になる事があれば、お気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ UGG

M

HENDREN

TL

サイズ10

防水ムートンブーツ