『専用SEIKO KING SEIKO ジャンク 昭和 パーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 04時 33分に出品され04月02日 04時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



セイコー キングセイコーの時計です。



かなり古いものと思います。

時計屋を営んでいた叔父のお店に保管されていました。



かなり状態は悪いです。

パーツ取りでいかがでしょう？

秒針も稼働はしますが、止まってしまいます。

ジャンクとして出品いたします。



私自身は時計について詳しくありません。詳しい方にお譲りしたいと思います。バーツをお探しの方どうでしょうか。



年代相応の使用感がありますので、ヴィンテージ 品、ヴィンテージウォッチにご理解ある方ご購入よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 専用SEIKO

KING

SEIKO

ジャンク 昭和 パーツ