『専用SEIKO KING SEIKO ジャンク 昭和 パーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 04時 33分に出品され04月02日 04時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>時計
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|ブランド:
|セイコー
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¥ 11350
落札価格7800円
511 入札履歴
終了
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