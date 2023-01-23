『✨️希少✨️カネコイサオ 花柄テーラードジャケット コーデュロイ 総柄 黒 M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 06時 14分に出品され04月05日 06時 14分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

カネコイサオ KANEKO ISAO



【カラー】

ブラック 黒 BLACK

花柄 総柄



【素材】

コットン ポリウレタン キュプラ



【サイズ】

タグ表記はありませんが、M〜L相当だと思います。下記の実寸を参考にして下さい。

着丈…約59 cm

肩幅…約39cm

身幅…約40cm

袖丈…約58cm

素人の採寸になりますので、多少の誤差はご了承下さい。



【状態】

目立つ汚れ等はありません。まだまだ長く着用して頂けます。

コーデュロイ生地に花柄がプリントされた羽織るだけで華やかな印象になるジャケット✨️

インゲボルグ、ピンクハウス、ワンダフルワールドがお好きな方にも♪これからの季節ですと、インナーにニットやセーター、ワンピース等を合わせるのがおすすめです。デニムやロングスカートとも合うと思います。





＊折り畳んでのコンパクト発送となります。多少のシワはご了承下さい。

＊らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便への変更あり。



ご質問等はお気軽にコメントして下さい。宜しくお願いします(*^-^)



他にも色々出品してます!!

良かったら見に来て下さいね♪

#☆YU☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カネコイサオ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ ✨️希少✨️カネコイサオ 花柄テーラードジャケット コーデュロイ 総柄 黒 M