『♦️Panasonic a2927 洗濯機 5.0kg 2024年製 7♦️【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 11時 13分に出品され03月06日 11時 13分に終了予定です。即決価格は13,600円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品情報】



・カテゴリー

洗濯機



・メーカー

パナソニック Panasonic



・型番

NA- F5B2



・年式

2024年製



・容量

洗濯容量 5.0kg

脱水容量 5.0kg



・サイズ（㎜）

横幅 562

奥行 572

高さ 880



・付属品

写真参照



※古物商品のため、状態が良い商品でも多少の傷汚れがある可能性がありますので予めご了承ください。





－－－－－－－－－

【配送料】



⚠️まずは配送距離をご確認下さい！



---配送元---

大阪市東成区「地下鉄新深江駅」

(下道での距離計算)





⚫︎ 20km以内(自社配送)

→ ⭕️配送&設置無料⭕️



※配送はご希望日時の候補をお聞きした上で、スケジュール調整させて頂きます。





⚫︎ 20km以上(ヤマト配送)

→ 別途配送料&設置料が発生致します。



※発送方法と価格の変更が必要な為、ご購入前に必ずコメントの程宜しくお願い致します。





⚫︎ 引き取り「お得❗️」

配送元(大阪市東成区)まで商品を引き取りに来て頂ける方

→ お値下げさせて頂きますのでオススメです‼️



－－－－－－－－－

【追加費用】



◆ 2名配達（自社配達）

→ コメントもしくは取引メッセージにてご相談ください！

1名配達の場合は、掛からない費用です！



（2名作業が必要な物であったとしても！男性のお手伝いが可能な方は追加料金なしとなります）

→男性のお手伝いありの方がオススメです‼️



◆ エレベーターなし(階数が増えるごと)

→ ＋1,000円



◆ ♻️使用中の洗濯機・冷蔵庫等の回収

→ 買取or有料回収可能となります（年式、型番、汚れ具合などにより現地判断とさせて頂きます） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし