『plage ウールジャケットF【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 23分に出品され03月09日 03時 23分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 plage

ウールジャケット￼

カラー:グレー/ベージュ￼

サイズ:F

定価:37400円

新品未使用



⚠️正規品ですが、ブランドタグ、洗濯タグ類付きません。

⚠️発送まで10-14日いただきます



⚠️お手数ですが、ご購入前にコメントくださいませ。在庫を確認してから専用ページをお作り致します。



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ウール素材のトップス感覚で着れるジャケット。

ウエストのシェイプされたデザインが、新鮮なバランスで仕上げた1着。

フォルムが綺麗で、シンプルな合わせでも着映えします。

しっかりとした肉感で、端境期の羽織としても活躍してくれます。

インナーもビスチェなどで合わせるとトレンドらしい雰囲気に。

スタイリング次第で幅広いシーンに活躍してくれる上質なアイテム。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ plage

ウールジャケットF