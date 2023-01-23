『【ジャンク】2013 MacBook Pro 16GB/500GB【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月09日 06時 15分に出品され05月09日 06時 15分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年ほど前に中古で購入し、動画再生やWebデザイン、十数トラック程度の簡単な作曲に使っていました。機材を一新し、持て余していたので出品します。



リセットの際に一通りの動作確認済みです。キーボードやトラックパッドや画面に大きなキズや不具合は見られませんでしたが、全体的にかなりの使用感があります。



特に画面端をぐるりと囲む黒いパッキンの劣化が目立ちます。こちらは購入時からありましたが、キーボード側の外周に黒い跡が付くくらいで通常使用にあたり特に問題はありませんでした。

また電源ケーブルに関しては購入時から社外品のものが付属しており、それをずっと使っています。



購入時バッテリー100%、充放電60回ほどと聞いています。バッテリーの修理交換をされていたみたいですが、購入以降クラムシェルモードや電源繋ぎっぱなしでの使用がメインでしたので、現在の状況はどれほどか分かりかねます。



内容

MacBook本体

電源ケーブル

説明書

箱



以上になります。その他標準品の内容などはご自身でお調べください。



最後に。

もう発売から十年ほど前の型とかなり古いものなので、アップル製品に関する知識のある方向けのジャンク品としてご検討いただければと思います。従ってNC/NR、及び技術的な質問にはお答え致しかねます。



以上のことをご理解いただける方のみご検討ください、よろしくお願いいたします。



シリーズ...Macbook Pro



ディスプレイサイズ...15インチ



Pro/モデル名...Late 2013



仕上げ...シルバー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: アップル