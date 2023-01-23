『本日限定【激安】正規品新品タグ付CASIO カシオGD-010-4JFオレンジ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 14時 39分に出品され03月16日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【セールスポイント8/24新発売 CASIO カシオGD-010-4JF「Gショック」年の発売以来、飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、10年バッテリーのBig caseシリーズです。見やすい大型液晶のデジタルウオッチ。機能面ではワールドタイム、ストップウオッチといった基本性能を備えています。大型フロントボタンで操作しやすい高輝度なLEDライトにより、暗闇での視認性も確保しています。バイオマスブラスチック素材で環境にも配慮しました。カジュアルスタイルからワークスタイルまでアクセントになるクールなモデルです。

・ケース/ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）、樹脂（バイオマスプラスチック）・樹脂バンド（バイオマスプラスチック）・耐衝撃構造（ショックレジスト）・20気圧防水・電池寿命：約10年・無機ガラス・マルチタイム・ワールドタイム・ストップウオッチ・タイマー・時刻アラーム5本・時報・LEDバックライト・フルオートカレンダー・操作音ON/OFF切替機能・平均月差：±15秒・12/24時間制表示切替・バンド適応サイズ：145〜215mm・サイズ（H×W×D）/質量 :54.9 × 51.9 × 16.1 mm/65g

【1年間メーカー正規保証書説明書付】（お買い上げ日 記入捺印します）誕生日や記念日にメッセージカードラッピング無料（ご希望の方ご連絡下さい）◇メンズ24年08月発売gm-5600rw-1jf dw-5600rw-1jf gwg-b1000ec-1ajf gw-9500mec-1jf gr-b300ec-1ajf g-8900s-1jf gd-010-1jf gd-010-3jf gd-010-4jf ga-010-1ajf ga-010-2ajf ga-010-5ajf gm-s2110-2ajf gm-s2110-3ajf gm-s2110-4ajf

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カラー・・・オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

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カシオGD-010-4JFオレンジ