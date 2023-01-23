『クラークス ワラビー メンズ ブラック UK8サイズ 美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 04分に出品され03月30日 01時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 店舗で買いました。

1.2回ほどしか履いていないのでかなり美品です。

ソールの減りもありません。

購入当初の付属品全てついております。

箱ありなのでそちらの箱に入れて発送します。













【ブランドの信頼性】

CLARKS ORIGINALSは、快適さとスタイルを兼ね備えた高品質な靴を提供するブランドです。特にスエード素材は、柔らかく履き心地が良いことで知られています。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。黒色はどんな服装にもマッチし、コーディネートの幅を広げます。



【機能性】

Mサイズは多くの方にフィットしやすく、日常使いに最適です。スエードの柔らかさは、足に優しく、長時間の使用でも快適さを保ちます。



- ブランド: CLARKS ORIGINALS

- 色: 黒

- 素材: スエード

- 型番: 2585 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26cm ブランド: クラークス

カテゴリ ファッション

メンズ

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ワラビー

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