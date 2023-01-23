『ザ•ダファー•オブ•セントジョージ トートバッグ ボストンバッグ 2WAY ジム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 11分に出品され03月13日 01時 11分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ザ・ダファー・オブ・セントジョージ

The DUFFER of ST.GEORGE



【商品名】

トートバッグ ボストンバッグ ジムバック

2wayバッグ



【サイズ】

持ち手の長さ：50cm

ヨコ：44cm タテ：36cm マチ：20cm

ショルダーの長さ：70-123cm



【カラー】

ブラック 黒



【素材】

ポリエステル



【仕様】

2way仕様 シューズポケットあり 大容量

ファスナー開閉 外側ファスナーポケット×3

内側ポケット×2 内側ファスナーポケット×2



【デザイン/ディテール】

汎用性の高いジムバッグモデル。

その名の通りジム用に開発され、トレーニングウェア、タオルなど、大容量を収納することが可能に。

付属のベルトを付ければショルダーとしても使える2WAY仕様になっており、容量によって使い方をお選びいただけます。

ジム用としてだけでなく普段使いやトラベル、アウトドア、ゴルフなどにも最適なマルチBAGです。



【付属品】

ショルダーベルト



【状態】

数箇所薄い汚れがありますが、全体的に状態の良いお品です。

ショルダーベルトのカラビナ部分に多少の塗装ハゲが見られます。



汚れについては写真にてご確認くださいませ。



出来るだけ小さく畳んで発送させて頂きます。畳んだ際のシワに関しましてはご了承下さいませ。

中古品とご理解の上、購入をご検討下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジムバッグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ザ•ダファー•オブ•セントジョージ

トートバッグ

ボストンバッグ

2WAY

ジム