『ソニー α7II ILCE-7M2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 54分に出品され03月21日 11時 54分に終了予定です。即決価格は28,860円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 何回か車の写真を撮りましたが、欲しいスニーカーがあるため売ります。液晶にはガラスフィルムをつけております。防湿庫に入れていたので安心です。

必要であれば32GBのSDもおつけします。



オールドレンズの単焦点レンズ、変換キットをおつけします。

かなりお得ですので、これからの時期にどうぞご活用ください。

ソニーα7IIILCE_7M2



購入されましたが転売ヤーから自己都合キャンセルをされた為、再度出品いたします。

お値下げ可能です。





モデル名/α7···α7II ボディ ILCE-7M2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー