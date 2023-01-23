『カリマー SF SABRE 30【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 18分に出品され03月11日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりありがとうございます！



■ 優れた構造 ・Coolmeshバックシステム ・パッド入りウエストベルト ・胸部ストラップ ・コンプレッションストラップ ・ショックコード ・ハイドレーションシステム用内部ポケット ・ふたに小物入れ付き ・スキーガイド ・ツインピッケルホルダー ・バータック補強



■商品スペック

素材KS60（600デニールナイロンリップストップ）

カラーブラック

生産国ベトナム

容量30L

重量約1.1kg

サイズ詳細高さ：約55cm×幅：約30cm×奥行：約20cm

(上記引用)





3年前に購入しましたが一度も使用していません。

この度断捨離のため出品します。

傷や汚れは無く、新品に近い状態の商品です。

リユース品であることをご理解の上ご購入よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カリマー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ カリマー

SF

SABRE

30