『【限定SALE】ボッテガヴェネタ キャンバストートバッグ グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 07時 33分に出品され03月29日 07時 33分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ボッテガヴェネタ】ニーズドキャンバストートバッグ



カラー···グレー



素材···キャンバス/コットン



弊社社長の私物企画！



かなり前にグアムで一目惚れして15万円ぐらいで購入したものらしいです。



気に行っていた割に使用頻度は低かったようで、購入からかなり経っているようですが、キズも汚れもなく綺麗な条件です。

デザインがユーズド仕様なので、ダメージ加工されていて、ちょっとかっこいい感じのトートバッグなので、やっぱり男性が持つ方が似合うのかな…



●サイズ

縦幅42cm

横幅53cm

マチ19cm

●その他、注意事項

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【限定SALE】ボッテガヴェネタ

キャンバストートバッグ

グレー