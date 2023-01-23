『Nikon Z fc 28mm f/2.8 Special Edition【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 45分に出品され03月12日 00時 45分に終了予定です。即決価格は67,500円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ニコン モデル名···Zシリーズ



モデル名/Zシリーズ···Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット



カメラ好きの友人に感化され購入したものの、全く使うことがなかったため出品します。



現在PCが使用できない状態で正確なシャッター回数は分からないのですが、50〜80回程度と思われます。(使用していたsdカードに40枚ほど写真があり、それ＋消した写真を考えるとそのくらいになると思われるため)



目立ったキズ等は見られませんが、あくまでも中古品なので、購入はそこを理解した上でお願いします。



周辺機器(カメラバッグ、防湿ケース、予備の純正バッテリー(未使用)、未使用のSDカード、クリーニングセット)なども付けますので、かなりお得かと思います。



他アプリでも出品しておりますので、出品を取り下げさせていただく場合があります。



Nikon zfc 28mm f/2.8

amazon定価

新品161700円



質問歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニコン