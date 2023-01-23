『ショルダーバッグ オーストリッチ レザー 2way クラッチバッグ 斜めがけ 緑【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 23時 14分に出品され03月27日 23時 14分に終了予定です。即決価格は9,997円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショルダーバッグ オーストリッチ レザー 2way クラッチバッグ 斜めがけ レディース ゴールド金具





○商品説明

オーストリッチレザー

高品質でもっちりとしたオーストリッチです。

ショルダーバッグ、クラッチバッグとして

2wayでお使い頂けます。





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#mycharmエキゾチックレザー一覧



即購入可能です！！早い者勝ち！♪

お値下げ交渉可能





○カラー

グリーン 緑色 ゴールド金具



○素材

オーストリッチ レザー 本皮 本革 ダチョウ



○サイズ

高さ : 約16cm

横幅 : 約23cm

マチ : 約4～7cm

チェーンショルダー : 約89cm（取り外し可）





○仕様

外側

オープンポケット×1



内側

メインポケット×3

オープンポケット×2

ファスナーポケット×1



○付属品

チェーンショルダー





○状態

日常使いによる使用感や

色褪せはありますが

ご使用には問題なく

まだまだお使いいただけます。

画像にてご判断ください。





※素人による個人保管、検品ですので見落としなどがある場合がございます。

完璧を求める方、神経質な方のご利用はお控えください。





※すり替え防止の為、返品はご容赦下さいませ。





○配送

メルカリ便



簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

※早めの発送を心がけていますが、

普段仕事をしているため予定日より1日～2日お時間を頂く事があります。





【購入元】

真贋鑑定済みオークション

大手リユースショップ

古物市場で購入





※中古品になりますので

ご理解いただける方のご購入お願いいたします。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。







バッグ バック ショルダーバッグ クラッチバッグ ショルダーバック カジュアル 斜め掛け ビジネス レディース メンズ 男性用 女性用 メッセンジャーバッグ クロスボディ サコッシュ 旅行 20代 30代 40代 50代 60代



カラー...グリーン



素材...本革



付属品...ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ショルダーバッグ

オーストリッチ

レザー

2way

クラッチバッグ

斜めがけ

緑