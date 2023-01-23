『R.H. VINTAGE スウェットL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 19分に出品され03月20日 01時 19分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このスウェットシャツは「FLIGHT DECK OF FICER」の印刷が施されており、個性的なスタイルを演出します。



【高品質な素材】

100%コットン製で、肌触りが良く、快適な着心地を提供します。



【適切なサイズ】

サイズはLで、幅広い体型の方にフィットします。



- デザイン: FLIGHT DECK OF FICERのプリント

- ブランド: R.H. VINTAGE

- サイズ: L

- 素材: コットン100%



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ロンハーマンヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ R.H.

VINTAGE

スウェットL