『Hombre Nino オンブレニーニョ ファティーグジャケット シャツアウター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 01分に出品され04月07日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hombre Ninoのファティーグジャケットです。

数年前にセレクトショップで購入しました。

購入価格は確か30,000円ほどだっと思います。



サイズはMです。

色はブラックですが、素材の特性上少しフェードしたような色目です。

購入後、何度が着用しましたが、その後保管をしておりました。

状態は良いと思います。



コットンナイロンのしっかりとした生地で、アウターとしても十分着られます。

ポケット部分がほつれていてるデザインが特徴です。

ミリタリー M65



ブラックはセットアップでパンツも同じMサイズで購入しましたので、セットアップでも相当カッコいいです。



今は手に入らない貴重なモデルです。

テイスト変更のだ格安にて出品いたします。



ヨッピー、WTAPS、ダブルタップス、DAIWA PIER39、ダイワピア39、SSZ、UNUSED、アンユーズド、PWA、supreme、シュプリーム、neighborhood 、ネイバーフッド等お好きな方いかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オンブレニーニョ

カテゴリ ファッション

メンズ

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