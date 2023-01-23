『MIUMIU｜ナッパクリスタル 2WAYショルダーバッグ ラムスキン 紫【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 21時 07分に出品され03月27日 21時 07分に終了予定です。即決価格は66,700円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ ブランド ■

MIUMIU ミュウミュウ



■ 生産国 ■

イタリア



■ 素材 ■

ラムスキン



■ カラー ■

本体：パープル

金具：ゴールド



■ サイズ ■

約W34cm × H22cm × D4cm

ショルダー：約50cm



■ 仕様 ■

開閉式：ターンロック

内側：ファスナーポケット x 1

オープンポケット x 1



■ 商品の状態 ■

やや傷や汚れあり

金具に擦れ傷、レザーにシワ、内側に糸ほつれ等使用に伴う傷や汚れがあります。



■ 付属品 ■

商品箱や保存袋はありません。写真に写っている付属品のみのお届けとなります。



■ 注意事項 ■

写真や記載にない不具合があるかもしれませんが、現状渡しにてご容赦ください。

あくまで中古品となります。完全な状態をお求めの方、細かい点が気になる方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MIUMIU｜ナッパクリスタル

2WAYショルダーバッグ

ラムスキン

紫