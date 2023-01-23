『23ss PRADA リナイロン 半袖 シャツ プラダ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 04時 47分に出品され03月23日 04時 47分に終了予定です。即決価格は42,320円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 リナイロン ナイロン カーゴ ポケット シャツ



ブランド Prada プラダ



カラー Navy ネイビー



サイズ XS（大きめです）

実寸肩幅47

身幅56です。





新品未使用タグ付き



勿論正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 23ss

PRADA

リナイロン 半袖 シャツ プラダ