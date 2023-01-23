『The beatles Rubber Soul UKオリジナルレコード盤【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 13時 51分に出品され03月22日 13時 51分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAT 4/4 （4GAO/6GPR）

Mono

G&Lジャケット

盤面はスレ少なくかなりきれいです。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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UKオリジナルレコード盤